NBA 2k25 angekündigt

2K gab heute bekannt, dass der fünfmalige NBA All-Star Boston Celtics Forward und amtierende NBA-Champion Jayson Tatum der Cover-Athlet der "NBA 2K25" Standard Edition sein wird. In der "NBA 2K25" All-Star Edition wird Tatum zudem neben der zweimaligen WNBA-Champion, zweimaligen WNBA-MVP und sechsmaligen WNBA-All-Star Las Vegas Aces Forward A'ja Wilson als Doppel-Cover-Athlet zu sehen sein.

Der 2024 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommene, achtfache All-Star, zweifache All-NBA-Teamspieler und die NBA-Dunk-Contest-Legende Vince Carter wird das Cover der NBA 2K25 Hall of Fame Edition zieren. NBA 2K25 erscheint am 6. September auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

"Es ist eine Ehre, als Cover-Athlet für NBA 2K25 ernannt zu werden. Ich spiele NBA 2K seit meiner Kindheit und es war immer ein Traum, eines Tages auf dem Cover zu sein. Selbst nach dem NBA Champion Titel ist es überwältigend, diesen Traum erfüllt zu sehen."

Jayson Tatum

"Auf dem Cover von NBA 2K25 zu sein, ist ein grosser Moment für mich und ein Beweis dafür, wie sehr die Fangemeinde der WNBA wächst. Zu sehen, wie immer mehr WNBA Athletinnen für NBA 2K25 gescannt werden, damit der Stil und das Selbstvertrauen der Liga bestmöglich eingefangen wird, ist wahrlich ermutigend und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans es selbst im Spiel erleben können."

A’ja Wilson.

„Mit den Ehrungen, die mir NBA 2K und die Naismith Basketball Hall of Fame zu Teil werden liessen, ist dieses Jahr ein unvergessliches, welches mich voller Dankbarkeit über meine Karriere innehalten lässt. Als Cover-Athlet ernannt zu werden, wäre immer ein besonderer Moment für mich gewesen, doch auf dem Cover der NBA 2K25 Hall of Fame Edition ist es eine ganz besondere Ehre."

Vince Carter

Die New-Gen-Version von "NBA 2K25" ist auf der PS5 sowie Xbox Series X|S erhältlich und wird dieses Jahr auf dem PC ebenfalls unterstützt. Dank verbesserter ProPLAY Technologie liefert die New-Gen Version von "NBA 2K25" die bis dato realistischste Basketballerfahrung im gesamten Franchise und bietet Spieler:innen die ultimative Kontrolle, auf dem Court zu dominieren. Spieler:innen auf dem PC mit kompatibler Hardware können jetzt von dem verbesserten Realismus dank ProPLAY™ Technologie profitieren und erhalten die Möglichkeit in den Modi wie “Meine NBA”, “The W” und in “der Stadt” anzutreten. Plattformübergreifendes Spielen ist nur auf den New-Gen-Konsolen verfügbar.

"In einem Jahr, in dem der Wettbewerb auf höchstem Niveau stattfindet - mit einem Spielstil, der einzigartig ist - freuen wir uns sehr, Jayson, A'ja und Vince als NBA 2K25 Cover-Athlet:innen zu zeigen. Das Entwicklerteam hat erneut eine innovative Erfahrung für Basketballfans abgeliefert, die NBA 2K25 als nächste Ikone in dieser traditionsreichen Dynastie platziert."

Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts.

"NBA 2K25" erscheint in vier verschiedenen Editionen in digitalen und physischen Formaten: Die Standard Edition, die All-Star Edition und die Hall of Fame Edition, die nur bis zum 08. September erhältlich sein wird und eine 12-monatige Mitgliedschaft des NBA League Pass* beinhaltet. Ausserdem wird in den USA und Kanada eine GameStop-exklusive WNBA Edition als physische Version erhältlich sein, auf der ebenfalls A'ja Wilson das Cover ziert.

Alle Editionen von "NBA 2K25" können ab jetzt vorbestellt werden und erscheinen weltweit am 06. September.*