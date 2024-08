New Gen NBA 2K25 powered by ProPlay

2K kündigt heute neue Gameplay Verbesserungen, Feature an, die authentische Action auf dem Court in "NBA 2K25" auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S, und den PC bringt. ProPLAY, die bahnbrechende Technologie von 2K, übersetzt authentische Bewegungen von echten NBA-Aufzeichnungen in das immersive Gameplay entwickelt sich weiter und wurde in "NBA 2K25" mit einer grösseren Animationsbibliothek erweitert, die das bis dato realistischste Basketball Erlebnis von 2K bietet. Zu den Updates zählen unter anderem eine brandneue Dribble Engine Powered by ProPLAY und Neuerungen wie Signature-Go-To-Würfe, Shot-Canceling, Wurftiming-Profil sowie ein brandneues defensive cutoff System, Updates zum Contest System und vieles mehr.

"Realismus, Individualisierung und Freiheit sind die Hauptantriebskräfte hinter den diesjährigen Gameplay-Updates, einschliesslich eines der einflussreichsten Updates unserer Gameplay-Engine seit Jahren. Verbesserungen Powered by ProPLAY fügen mehr Energie, Immersion und vor allem, Authentizität in unser Spiel ein, während das Gameplay ein nie dagewesenes Level an Kontrolle in die Hände unserer Spieler:innen, damit sie komplett individualisieren können, wie sie dribbeln und den Ball werfen."

Mike Wang, Gameplay Director bei Visual Concepts

Gameplay Innovationen in NBA 2K25 für PlayStation 5, Xbox X|S & PC