NBA 2K25: Neue Features und Verbesserungen

2K enthüllte heute neue Features und Verbesserungen, die in The W bei "NBA 2K25" auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC, Einzug erhalten. Spieler können WNBA Legendinnen in den Schatten stellen und sich mit aufstrebenden Stars messen und so zur GOAT von The W gegen Grössen der WNBA aus der Vergangenheit und von heute werden. Zu den neuen Updates enthalten Änderungen für The W Online, unter anderem ein brandneues Mentoren-Feature, bei The W können Spieler an Pressekonferenzen teilnehmen, bei denen sich Fragen basierend auf ihre Leistung im Spiel nach einem Wettbewerb stellen.

"Die WNBA-Saison war überwältigend und präsentierte unglaubliches Talent, insbesondere von den dynamischen Rookies, die auch bei den Legendinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wir wollten, dass diese actiongeladene Saison in NBA 2K25 reflektiert wird und dabei zeigen, dass es bei The W darum geht, dem Sieg hinterherzujagen. Dieses Jahr ermöglichen wir Spieler:innen noch mehr Immersion und Möglichkeiten der WNBA ihren persönlichen Stempel aufzudrücken. Wir haben mit der Liga zusammengearbeitet, um noch mehr WNBA Spielerinnen zu scannen und es so realistisch wie möglich zu machen. Wir haben dazu sogar unsere Engine überarbeitet, damit auch kleinste Details wie Wimpern und ein grösserer Katalog an Frisuren verfügbar sind"

Felicia Steenhouse, Senior Producer bei Visual Concepts