NBA 2K25: MyNBA Courtside Report

Dynamische Gespräche & Ziele: Ein zentraler Bestandteil von MyGM ist die Konversation mit Mitarbeiter und Spielern, um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu verwalten und die Ziele eines Spielers zu erreichen. In "NBA 2K25" führt MyGM dynamische Unterhaltungen für ein hochgradig anpassbares Erlebnis ein – diese vereinfachten, aber aussagekräftigen Interaktionen haben einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Teams und die Ergebnisse eines Spielers. Hintergrundgeschichte und Attributwerte können während dieser Gespräche ins Spiel kommen und so zusätzliche, durch alternative Dialogoptionen verfügbare, Wege freischalten. Die Reaktionen sollten so gewählt werden, dass die Ziele des Spielers am besten erfüllt werden.