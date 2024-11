NBA 2K25 Season 3: Winterwunderland

2K gibt bekannt, dass die Season 3 von "NBA 2K25" kurz vor dem Start steht und pünktlich zu den Feiertagen ab Freitag, dem 29. November, eine Vielzahl neuer festlicher Belohnungen in Meine Karriere, Mein Team, The W Online, und mehr bietet.

Während Season 3 von "NBA 2K25" gibt es ab dem 14. Dezember wieder die 2K "12 Days of Giving"-Feier mit neuen täglichen Winter- und Weihnachtsüberraschungen. Ausserdem können sich Spieler:innen auf festliche neue Belohnungen in Meine Karriere, Mein Team, MyTeam Mobile und The W Online sowie ein frisches Soundtrack-Update freuen. Der Soundtrack in Season 3 ist eine speziell von dem globalen Superstar Rapper A Boogie Wit da Hoodie kuratierte Playlist mit 10 Tracks von einigen seiner Lieblingskünstler.

Diese dynamische Mischung fängt die Energie und Spannung des Spiels ein und gibt den Ton für das spannendes Gameplay vor.

NBA 2K25 Season 3 enthält spannende neue Updates für die folgenden Spielmodi:

Meine Karriere: In Season 3 dient ein Winterwunderland als Kulisse für festliche Belohnungen, darunter das 8x8 4-Sitz-Geländefahrzeug auf Stufe 14 (nur New Gen), der Jingle-Bart auf Stufe 23, das Vince Carter Team USA-Trikot auf Stufe 36, der Mech-Helm auf Stufe 39 und der Capbreaker auf Stufe 40 +1 (nur New Gen).

Mein Team: Den Start der Season 3 Belohnungen macht eine Klay Thompson Evo-Karte auf Level 1 und gipfelt in einem Galaxy Opal David Robinson auf Level 40. Weitere Highlights sind der Pink Diamond Jae Crowder auf Level 20, der Pink Diamond Kevin Love auf Level 35 und Option Packs mit Spielern mit 90+ und 92+ OVR.

MyTeam Mobile: Ab heute gibt es das "NBA 2K25"-MyTeam-Erlebnis jetzt auch auf mobilen Geräten! Auf iOS und Android können Spieler ihre Lieblings-NBA-Superstars sammeln und ihre Aufstellung unterwegs verwalten, während sie in verschiedenen Formaten gegeneinander antreten, darunter die brandneuen Modi Showdown und Breakout. Synchronisiere deinen Fortschritt zwischen Konsolen und mobilen Geräten und verdiene dir MyTeam REP und Season XP von überall. Zum Start von "NBA 2K25" MyTeam können Spieler eine exklusive Pink Diamond Trae Young*-Karte für ihre Aufstellung freischalten, indem sie das Spiel herunterladen und ein Spiel spielen.

Season 3 Pro Pass : Mit dem Pro Pass in Season 3 stehen 40 zusätzliche Stufen an Belohnungen zur Verfügung, darunter automatische Belohnungen wie den Pink Diamond Bronny James Jr. und das Phoenix Suns Holiday Maskottchen. Spieler können Level 40 erreichen, um alle Belohnungen zu erhalten und einen Pro Pass Galaxy Opal David Robinson, HOF Badge Option Packs und 90+ OVR Player Option Packs freizuschalten.

The W Online : Der jüngste New York Liberty-Meisterschaftslauf wird mit brandneuen festlichen Ausrüstungsgegenständen, nützlichen Verbrauchsgegenständen und verschiedenen wöchentlichen und saisonalen Belohnungen gefeiert. Season 3 bietet Belohnungen wie ein Rhyne Howard-Trikot, einen leuchtenden Katzenhelm und eine Tamika Catchings-Trainerkarte.

2K Beats: Eine von A Boogie Wit da Hoodie kuratierte Playlist präsentiert Tracks von einer Reihe von Künstlern wie Lil Uzi Vert, Travis Scott und Sheff G und bereichert das Spielerlebnis mit dynamischer Musik.

"NBA 2K25" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.