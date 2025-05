NBA 2K25: Season 7 startet am 16. Mai

2K kündigt heute den Start von "NBA 2K25" Season 7 für Freitag, den 16. Mai, an. Die neue Season bringt frische Inhalte und Updates in Meine Karriere, Mein Team, The W Online sowie im Season 7 Pro Pass. Ihr dürft euch auf neue Belohnungen und spektakuläre Inhalte freuen, von angesagten Outfits in The City (New Gen) bis zu mächtigen 100-OVR- und Invincible-Karten für den Triple Threat Park.

Inspiriert von Jalen Brunsons überragender Performance in den NBA-Playoffs und seiner Rolle als Franchise-Leader der New York Knicks, steht Season 7 ganz im Zeichen seiner "Clutch"-Momente. Ob in The City oder beim Aufbau eines legendären Mein Team-Lineups, "NBA 2K25 "bietet in dieser Season neue Wege, das Spiel zu dominieren.