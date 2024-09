NBA 2K25 startet weltweit

"NBA 2K25" bringt das Spiel auf das nächste Level, mit verbessertem Realismus, mehr Kontrolle mit ProPlay-Technologie, neue kompetitive Modi, Features mit Community-Fokus und vielem mehr...

2K gab bekannt, dass "NBA 2K25", die neuste Ausgabe der NBA-Simulationsreihe jetzt weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich ist. Die New Gen Version von "NBA 2K25" bringt grosse Gameplay Updates powered by ProPlay, neue kompetitive Modi in Mein Team und der Stadt, die Rückkehr nostalgischer, bei Fans beliebter Features, neue Rollenspielmöglichkeiten in Meine Karriere, Meine NBA, The W und vieles weitere.

"NBA 2K25" New Gen ist erhältlich auf PS5, Xbox Series X|S und zum ersten Mal für PC.

Hinweis: Unser Team arbeitet zur Zeit am Review. Da viele Funktionen erst mit dem Aufschalten der Server verfügbar sind, konnten wir das Spiel nicht früher testen.