Die nächste grosse Dynastie in NBA 2K25

2K hat heute neue Upgrades für den "Mein Spieler"-Builder und "Meine Karriere"-Modus in "NBA 2K25" für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC enthüllt. Mit mehr Gestaltungsmöglichkeiten im "Mein Spiler"-Builder, ein brandneues Entfesselt-System und einer verbesserten Abzeichnungsmöglichkeit können Spieler ihren idealen "Mein Spieler" erschaffen und sich in einem brandneuen "Meine Karriere"-Modus in die Geschichtsbücher eintragen. Diese neuen Änderungen und Features stellen sicher, dass es mehr als einen Weg gibt, zu spielen, egal ob ein Spielerin zum ersten Mal spielt, das Spiel schon mal gespielt hast oder ein alter Hase im Game bist: Für jeden ist was dabei.

"Mein Spieler ist der Beginn jeder Reise und in NBA 2K25 haben wir den Spielern mehr Möglichkeiten gegeben, ihr Vermächtnis auf eine massgeschneiderte und authentische Art und Weise zu gestalten, während sie dem Sieg entgegen jagen. Wir haben den Mein Spieler-Builder entwickelt, um den unterschiedlichen Spielstilen und strategischen Präferenzen der Spieler aller Spielstärken gerecht zu werden. Mein Spieler ist der Beginn der Reise, und wir wollen, dass die Spieler ihr Vermächtnis auf eine massgeschneiderte und authentische Weise gestalten, während sie nach Grösse streben."

Erick Boenisch, VP von NBA Development bei Visual Concepts