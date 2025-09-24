NBA 2K26 Arcade Edition erscheint am 16. Oktober

Nach dem kürzlich veröffentlichten Apple Arcade Exklusiv-Titel "NFL Retro Bowl ’26" erscheint diesen Oktober ein weiteres Spiel für Sportfans: "NBA 2K26 Arcade Edition". Vollgepackt mit neuen Features und toller Grafik auf allen Apple Geräten versetzt die Special Edition der beliebten Serie NBA Fans mitten aufs Spielfeld. Ihr könnt euer ganz eigenes Team zusammenstellen oder online gegen Freunde und Familie antreten.

"An NBA 2K26 Arcade Edition zu arbeiten hat unfassbar viel Spass gemacht und wir freuen uns, das neueste Feature NBA Ären vorzustellen. Beginnend mit der Larry Bird vs. Magic Johnson Ära können die Spieler:innen legendäre Saisons und Turniere neu erleben und epische Highlight-Clips mit ihren Superstars erstellen."

Rebecca Chan, General Manager Visual Concepts