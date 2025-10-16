NBA 2K26 Arcade Edition jetzt auf Apple Arcade

2K gab bekannt, dass "NBA 2K26 Arcade Edition", der neueste Teil der "NBA 2K"-Reihe für Apple Arcade, ab sofort erhältlich ist.

In der "NBA 2K26 Arcade Edition" erwarten euch beliebte Spielmodi und brandneue Features, darunter die Einführung von NBA Eras im The Association-Modus, eine komplett überarbeitete Mein SPIELER-Erfahrung zur Erstellung des perfekten Builds sowie die Möglichkeit, in Meine KARRIERE die Reise eines aufstrebenden NBA-Stars anzutreten.

Mein SPIELER Überarbeitung: Mit dem neuen Mein SPIELER Builder, könnt ihr ein individuelles Fähigkeitsrepertoire zusammenstellen, inspiriert von den Grössten der Liga. Ihr verdient Belohnungen wie Schuhe, Outfits, Tattoos und mehr, während ihr eure Fähigkeiten in neuen Tutorials, Minispielen und Drills verbessert.

Meine KARRIERE: Ihr startet als Rookies, stellen ihr Traumteam aus NBA-Topstars zusammen und führt es bis zum Championship Ruhm.

NBA Eras: Als brandneue Ergänzung des Association-Modus, erlaubt NBA Eras ikonische NBA-Dynastien zu managen. Neue Dekaden von NBA Eras werden regelmässig mit Updates hinzugefügt.

Überarbeitete Neighborhood: The Neighborhood wurde neu gestaltet, mit frischen Streetball-Plätzen, Quests und Belohnungen wie Schuhe, Outfits, und Tattoos, die durch Gameplay freigeschaltet werden können.

The Association: Ihr übernehmt weiterhin die Rolle von GM und Head Coach eures liebsten NBA-Franchises, erstellt euer Traumteam, tätigt Trades, verpflichtet Free Agents, scoutet Talente und halteT eure Finanzen in Balance, mit einer rundum verbesserten Spielerfahrung.

Mehr Modi zum Ballspielen: Im Paragon Modus erlebt ihr Spiele von NBA-Superstars und Legenden, wobei zu jeder Saison neue Spieler hinzugefügt werden. Im Blacktop-Modus tretet ihr in 3v3-Streetballmatches mit einem der 30 NBA-Teams und messt eicj in Echtzeit mit Freunden. Quick Match bietet 5v5-Spiele gegen Rivalen, während der Spectator-Modus erlaubt, die Action hautnah vom Spielfeldrand mitzuerleben. Mit NBA Today könnt ihr ausserdem Live-Spiele verfolgen, die den Partien der aktuellen NBA-Saison entsprechen.

Apple Arcade ist das Spiele-Abonnement von Apple, das uneingeschränkten Zugriff auf mehr als 200 Spiele bietet. Mit Cover-Athlet und 2025 NBA Finals MVP Shai Gilgeous-Alexander bringt das Spiel frische Funktionen und Verbesserungen und liefert Fans das authentische "NBA 2K"-Erlebnis auf Apple Geräten.