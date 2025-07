NBA 2K26 Coverstars bekannt

2K gab heute bekannt, dass Shai Gilgeous-Alexander, dreimaliger NBA All-Star und Point Guard der Oklahoma City Thunder, KIA Most Valuable Player der Saison 2024/25 sowie NBA Finals Most Valuable Player, das Cover der "NBA 2K26"-Standard-Edition zieren wird. Angel Reese, Forward der Chicago Sky, AT&T WNBA All-Star, Mitglied des 2024 All-Rookie Team und NCAA-Championesse, wird auf dem Cover der "NBA 2K26"-WNBA-Edition zu sehen sein, einer exklusiven physischen Edition, die bei GameStop in den USA erhältlich ist. Carmelo Anthony, der 2025 in die Naismith Basketball Hall of Fame aufgenommen wird, zehnmaliger NBA All-Star, dreifacher Olympiasieger und Mitglied des NBA 75th Anniversary Teams, erscheint auf dem Cover der "NBA 2K26"-Superstar-Edition. Für eine begrenzte Zeit werden Gilgeous-Alexander, Reese und Anthony ausserdem gemeinsam das Cover der "NBA 2K26"-Leave-No-Doubt-Edition zieren.

"NBA 2K26" erscheint am 5. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2. Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und PC, die die Superstar Edition oder die limitierte Leave No Doubt Edition erwerben, erhalten bereits ab Freitag, dem 29. August 2025, um 6:00 Uhr MESZ Zugang zum Spiel.

"SGA’s herausragender Basketball-IQ und seine eiskalte Ruhe, kombiniert mit seinem mühelosen Streetstyle, Angels Selbstbewusstsein und ihrer Fähigkeit, jeden Moment auf dem Court zu dominieren, sowie Carmelos Status als einer der stilprägendsten Trendsetter und produktivsten Scorer in der Geschichte der NBA-Geschichte lassen keinen Zweifel daran, dass sie wahre Superstars sind, auf dem Spielfeld und überall sonst. NBA 2K26 dreht sich darum, sich auf dem Court zu beweisen und Grösse unvergesslich zu machen. Diese drei verkörpern Mut, Selbstvertrauen und Stil in der NBA und WNBA."

Zak Armitage, SVP & GM von NBA 2K*

"Jedes Kind, das mit Basketball aufwächst, träumt davon, einmal auf dem Cover von NBA 2K zu sein – dieser Traum ist für mich wahr geworden, und das nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft. Auf dem Cover zu sein ist schon etwas Besonderes. Aber gemeinsam mit 2K und Visual Concepts den Ton für das Spiel mitzubestimmen, von der Gestaltung der Tunnel-Outfits bis hin zur Playlist, zu der die Spieler:innen zocken macht das Ganze zu einem wirklich einzigartigen Erlebnis."

Gilgeous-Alexander

"Auf dem Cover von NBA 2K26 zu sein und gleichzeitig meinen ersten eigenen Reebok-Schuh, den Angel Reese 1, präsentieren zu dürfen, ist mehr als nur ein Meilenstein. Es ist ein Statement. Es geht darum, jungen Mädchen zu zeigen, dass sie selbstbewusst, mutig und kompromisslos ihren Platz einnehmen können. Teil der NBA 2K Geschichte zu sein, ist eine grosse Ehre, nicht nur für mich persönlich, sondern auch als Anerkennung für alle WNBA-Veteraninnen, die den Weg geebnet haben, und für den wachsenden Einfluss unserer Liga. Ich bin stolz, Teil eines Spiels zu sein, das Frauenbasketball sichtbar macht und voranbringt, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans erleben, wie NBA 2K26 unser Spiel auf ein neues Level hebt."

Reese*

"Seit über 20 Jahren begleiten mich die 2K-Fans auf meiner Reise. Es fühlt sich surreal an, im selben Jahr in die Hall of Fame aufgenommen zu werden und das Cover von NBA 2K26 zu zieren. Das ist eine Würdigung jedes einzelnen Kapitels - jeder Stadt, die mich willkommen geheissen hat, jedes Team, das an mich geglaubt hat, und jeder Person, die mich auf meinem Weg begleitet hat."

Anthony

In "NBA 2K26" dreht sich alles um eines: sich den Respekt auf dem Court zu verdienen und ihn stolz zu zeigen. Dank der neuen ProPLAY-Funktionen erleben Spieler:innen auf Konsolen der Gen 9 ein noch nie dagewesenes Mass an Immersion. Überarbeitete Size-ups lassen jede Bewegung, ob Dribbling oder Crossover, noch realistischer wirken und sorgen für ein dynamisches, intensives Spielgefühl. In Meine KARRIERE erwartet die Fans eine völlig neu gestaltete Reise zum NBA-Ruhm. Sie können ihren ultimativen Mein SPIELER erschaffen und sich mit Freund:innen in einer verbesserten Stadt zusammenzuschliessen, um sich packende Duelle mit Rivalenteams zu liefern. Mein TEAM in "NBA 2K26" stellt Legenden der Vergangenheit und Gegenwart in neuen Solo- und Multiplayer-Modi auf die Probe, während Spieler in Meine NBA als General Manager ein eigenes Franchise führen und mit 30 einzigartigen Storylines alles geben, um einen Titel zu holen. Weitere Details zu "NBA 2K26" werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.