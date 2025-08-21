NBA 2K26: Neuer Trailer

2K hat heute den offiziellen Trailer zu "NBA 2K26" veröffentlicht, eine cineastische Reise, die die ambitionierte Storyline des diesjährigen Spiels in Szene setzt. Erzählt von Oscar-Preisträger Spike Lee, bietet der neue Trailer einen ersten Einblick in eine unerwartete Reise, auf der Ehrgeiz und Entschlossenheit aufeinandertreffen und die Herausforderungen sowie den Alltag der heutigen Basketballgeneration authentisch widerspiegeln.

Meine Karriere, der storybasierte Modus, liefert Storytelling und Inhalte im Umfang von gleich fünf Spielfilmen, doch das Ende schreibt jeder Spieler selbst. Mit jedem Schritt, sowohl auf als auch abseits des Courts, gestalten die Spieler ihren ganz persönlichen Weg zum Ruhm.

Hightlights