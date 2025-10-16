Mit dem Start der neuen NBA-Season wartet eine frische Gelegenheit auf euch, euer Spiel auf das nächste Level zu bringen, einen völlig neuen Park-Standort zu entdecken und exklusive, stilvoll-, gruselige Belohnungen sowie einen brandneuen Soundtrack freizuschalten

2K gab bekannt, dass "NBA 2K26" Season 2 am Freitag, dem 17. Oktober, startet und eine neue Welle an Belohnungen, Inhalten und Herausforderungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W bereithält.

Mit dem Beginn der NBA-Season 2025–2026 startet auch das Rennen um die begehrte Larry O’Brien Trophy. Ganz im Sinne dieses Wettbewerbsgeistes fordert die zweite Season von NBA 2K26 alle Spieler dazu auf, ihre Fähigkeiten zu verfeinern, die Rangliste zu erklimmen und über die gesamte Season hinweg auf dem Court zu dominieren – inspiriert von Coverstars Shai Gilgeous-Alexander, Angel Reese und Carmelo Anthony.