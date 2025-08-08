NBA 2K26 - Mein Spieler-Builder vorgestellt

Heute hat 2K den neuen Mein Spieler-Builder in "NBA 2K26" für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 vorgestellt. Das überarbeitete System bietet euch ein intuitiveres Erlebnis mit mehr Einblicken und grösserer Kontrolle. Neue und verbesserte Funktionen machen den Erstellungsprozess für Einsteiger:innen zugänglicher und für erfahrene Profis flexibler und individueller denn je.

"Die Anpassung des eigenen Mein SPIELER an den individuellen Spielstil ist das Fundament des NBA 2K-Erlebnisses. In diesem Jahr liefert der Builder tiefere Einblicke in jeden einzelnen Schritt. Mit neuen Tools wie dem Animationsglossar und den Scouting-Bericht ermöglichen wir es Spieler:innen, die Stärken und Schwächen ihres Builds von Anfang an zu verstehen."

Erick Boenisch, VP of NBA Development bei Visual Concepts