NBA 2K27: Das sind die Cover-Stars 2026

2K hat die Cover-Athleten für "NBA 2K27" bekannt gegeben. Victor Wembanyama ist auf der Standard Edition zu sehen, Caitlin Clark auf der Deluxe Edition und Derrick Rose auf der zeitlich limitierten Ultra Edition. Der von Visual Concepts entwickelte Titel erscheint am 4. September 2026.

Die Cover-Varianten im Überblick

Standard Edition: Victor Wembanyama (Center der San Antonio Spurs). Der zweimalige NBA All-Star und einstimmig gewählte Defensive Player of the Year der NBA ist der erste Spieler der Spurs auf einem "NBA 2K"-Cover.

Deluxe Edition: Caitlin Clark (Guard der Indiana Fever). Die Kia WNBA Rookie of the Year 2024 und dreimalige WNBA All-Star ist die erste WNBA-Spielerin mit einem eigenen weltweiten Premium-Cover sowie die erste Spielerin der Indiana Fever auf einem "NBA 2K"-Cover.

Ultra Edition (zeitlich limitiert): Derrick Rose (Chicago-Bulls-Legende). Für den dreimaligen NBA All-Star und MVP der NBA-Geschichte ist es nach NBA 2K13 das zweite "NBA 2K"-Cover.

"Victor Wembanyama, Caitlin Clark und Derrick Rose kommen aus unterschiedlichen Welten. Sie teilen jedoch dieselbe Besessenheit für diesen Sport. Wembanyama definiert das Profil eines Big Man völlig neu. Er verschiebt die Grenzen immer weiter. Clark trifft ihre Würfe direkt vom Logo aus. Damit verändert sie die gesamte Wurfreichweite und den Frauenbasketball fundamental. Und Rose veränderte die Rolle des Point Guards grundlegend: explosiv, physisch und unaufhaltsam. Nach schweren Rückschlägen brachte ihn sein unbändiger Hunger zurück. Keiner von ihnen hat einen Ausschaltknopf. Genau dieser unerbittliche Antrieb zeichnet auch NBA 2K27 aus."

Zak Armitage, SVP & GM von NBA 2K

"Wenn man vom Basketball besessen ist, hört das Spiel nach der Arena nicht auf. NBA 2K ist der Court, der niemals schliesst. Er ist immer geöffnet, egal ob in Paris oder San Antonio. Auf diesem Court analysiert man das Spiel, schärft seinen Basketball-IQ und lebt den Sport rund um die Uhr. Das Gesicht eines Spiels zu sein, das diesen Hunger anheizt, ist für mich ein wahr gewordener Traum. Auf diesen Covern sind immerhin die grössten Legenden aller Zeiten verewigt.“

Cover-Athlet Victor Wembanyama

"Auf dem Cover von NBA 2K27 zu sein, ist etwas ganz Besonderes, weil dieses Spiel Fans auf der ganzen Welt erreicht. Als erste WNBA- Spielerin ein eigenes weltweites Cover zu erhalten, bedeutet, dass auch der Frauenbasketball diese grosse Bühne bekommt, und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein."

Cover-Athletin Caitlin Clark

"Es ist verrückt, darauf zurückzublicken, wie ich auf dem Cover von NBA 2K13 war, und nun meine eigene Edition für NBA 2K27 zu haben. Auf meinem Weg gab es Trainer, die an mich geglaubt haben, Teamkollegen, die mich besser gemacht haben, und Fans, die mich lauter unterstützt haben, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Das hier ist eine Chance, junge Athletinnen und Athleten dazu zu inspirieren, für diesen Sport zu brennen. Es zeigt ihnen, dass sich die unzähligen Stunden harter Arbeit am Ende auszahlen."

Cover-Athlet Derrick Rose

Der offizielle Gameplay-Trailer zu "NBA 2K27" erscheint am Dienstag, den 28. Juli.

"NBA 2K27" erscheint am 4. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.