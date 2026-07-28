NBA 2K27: Gameplay-Trailer

2K gab heute einen ersten Einblick in "NBA 2K27". Der neuste Gameplay-Trailer zeigt überarbeitete Grafiken und Spielszenen mit den Cover-Athleten Victor Wembanyama, Caitlin Clark und Derrick Rose.

Eine umfassende Spielenthüllung folgt im Livestream "Preseason Breakdown: NBA 2K27 Game Reveal" am 18. August 2026 um 19:00 Uhr CEST auf Twitch und YouTube.

Neuerungen und Features

Gameplay: KI-gesteuerte Verteidiger reagieren effektiver auf Würfe und halten ihre Position in Modi wie "Das REC" besser. Eine neue Dunk-Anzeige bewertet die Verteidigung in Echtzeit vom Absprung bis zum Abschluss. Bei freien Wegen zum Korb vergrössert sich euer Zeitfenster, während späte Abwehraktionen weniger Wirkung haben.

Mein Spieler-Baukasten: Das System wurde auf 53 Badges erweitert, darunter 19 neue. So könnt ihr verschiedene Profile ausprobieren. Die Cap-Breaker kehren zurück, und ihr könnt ihre Auswirkungen auf die Attribute direkt in der Vorschau sehen.

Mein Team: PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 nutzen ein gemeinsames Auktionshaus. Dadurch steht euch ein grosser Kartenbestand zur Verfügung, was die Auswahl erhöht und Preisschwankungen verringern soll. Ersteigerte Karten fügt ihr ohne zusätzliche Prüfphase direkt eurer Sammlung hinzu.

Meine NBA: Der Modus bildet aktuelle Liga-Regeln ab. Dazu gehören die Auswirkungen der zweiten Schwellenwertgrenze des Gesamtarbeitsvertrags auf die Gehaltsobergrenze sowie No-Trade-Klauseln für Free Agents.

Meine Karriere & Die Stadt: Die Stadt präsentiert sich in einem nächtlichen Design mit Neon-Elementen. Die zentrale Struktur aus dem Vorjahr bleibt erhalten, sodass die Entwicklungszeit in die Überarbeitung der Spielplätze fliessen konnte. Der Rucker Park ist der Schauplatz für die Einführungsgeschichte "Fire & Concrete" und den Modus "Street Kings".

"NBA 2K27" erscheint am 4. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.