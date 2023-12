Level Infinite und die Lightspeed Studios haben "NBA Infinite" angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

Bei "NBA Infinite" handelt es sich um einen offiziell lizensierten Free-to-play-Mobile-Titel. Dieser bietet den Fans sehr viele Möglichkeiten, überall zu spielen und sich mit anderen zu messen. Gemeinsam mit Freunden können Spieler ihr PvP-Team im 3-gegen-3 zusammenstellen oder im 1-gegen-1 und Dynasty-5-gegen-5 antreten.

Die kompetitiven Online-Modi bieten ein packendes Mobile-Erlebnis: Spieler können in schnellen Runden zwischen allen "NBA Infinite"-Spielern antreten, um in Wettkampfstimmung zu kommen. Sie sammeln und verbessern ihr Dreamteam aus derzeitigen NBA-Spielern, treffen Entscheidungen, die eine Starting Five in eine Meisterschaftsaufstellung verwandeln und upgraden das Trainerteam, um die defensiven und offensiven Taktiken zu verbessern.

"NBA Infinite" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für iOS und Android.