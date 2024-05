NBA Infinite: Neues Update

Level Infinite und Lightspeed Studios kündigen die Veröffentlichung des Championship Chase Updates für "NBA Infinite" an, dem offiziell lizenzierten Nonstop-Basketball-Actionspiel für mobile Geräte.

Das Update enthält viele neue Inhalte, darunter ein neuer PvE-Modus, neue Spieler, eine Trainingsfunktion, die Saison 3-Vorschau und Optimierungen für den beliebten 5v5-Dynastie-Modus.

Neuer PVE-Modus – Hoop Hustle

Im neuen Modus Hoop Hustle für Solo-Spieler:innen treten simulierte NBA Infinite-Stars vom gesamten Server auf einer einzigen Rangliste gegeneinander an. Die Spieler:innen müssen ihre Strategien auf dem Spielfeld verfeinern und ihre Fähigkeiten geschickt anwenden, um ihre Gegner:innen in einem rasanten 5v5-Spiel auszustechen und zu überlisten.

Neue Spieler

Das Championship Chase Update führt 7 neue Spielerkarten in die Aufstellung von NBA Infinite ein, darunter eine neue legendäre Version der Point Guards Shai Gilgeous-Alexander und Tyrese Haliburton, epische Karten für Paolo Banchero, Anthony Edwards, Mikal Bridges und Alperen Åžengün sowie eine seltene Karte für Evan Fournier.

Saison 3 Vorschau

Saison 3: Coast to Coast bietet einen neuen Look für den 3v3-Court im Ranglistenmodus und neue Anpassungsgegenstände im Küstenstil für NBA Infinite-Spieler:innen. Mehr Informationen zu Coast to Coast wird es im Juni geben.