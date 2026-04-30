NBA The Run bekommt geschlossene Beta

Die Play by Play Studios haben eine geschlossene Beta für die PC-Version von "NBA The Run" in Aussicht gestellt. Über einen neuen Gameplay-Trailer freuen wir uns ebenfalls.

Besagte geschlossene Beta für "NBA The Run" beginnt bereits morgen um 21 Uhr und endet schon drei Stunden später, also um Mitternacht. Registrierungen dafür sind an dieser Stelle möglich. Bisher ist noch unklar, was wir in diesem Rahmen von dem Titel zu sehen bekommen werden.

Dafür bekommen wir schon jetzt einen neuen Gameplay-Trailer zu "NBA The Run" gezeigt. Dieser stimmt uns fast eine Minute mit flotten In-Game-Sequenzen und einem, lässigen Hip-Hop-Soundtrack auf das Sportspiel ein.

"NBA The Run" erscheint im Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.