NBA The Run: Offene Beta noch in diesem Monat

Entwickler Play by Play Studios hat eine offene Beta für "NBA The Run" angekündigt. Sie findet sogar noch in diesem Monat statt.

Demnach beginnt die offene Beta von "NBA The Run" schon morgen um 19 Uhr auf sämtlichen Systemen und endet übermorgen um drei Uhr. Die Unterstützung von Crossplay wurde bereits bestätigt.

Inhaltlich können wir uns in der Beta in den Modi "Knockout Squads" und "Knockout Solos" austoben. Dabei können wir aus den NBA-Spielern Giannis Antetokounmpo, Scottie Barnes, LaMelo Ball, Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Davis, Luka Doncic , Kevin Durant, Anthony Edwards, Cooper Flagg, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ja Morant und Victor Wembanyama wählen. Die Legende Destiny “DJ” Jackson ist ebenfalls implementiert.

Ein neuer Trailer stimmt uns schon jetzt auf die offene Beta von "NBA The Run" ein. Dieser bietet 30 Sekunden lang ausgesprochen lässige Sequenzen aus dem Basketballspiel.

Bereits in der vorletzten Woche war der Releasetermin von "NBA The Run" verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"NBA The Run" erscheint am 9. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.