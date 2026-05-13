NBA The Run hat einen Termin

Die Play by Play Studios haben einen konkreten Releasetermin für "NBA The Run" bekanntgegeben. Demnach wird das Sportspiel bereits im Juni verfügbar sein.

Konkret ist "NBA The Run" ab 9. Juni erhältlich. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest und weitere Umsetzungen, etwa für die beiden Switch-Konsolen, sind offenbar nicht angedacht. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen wohl auch nicht.

Anfang Mai fand eine geschlossene PC-Beta zu "NBA The Run" statt. Einen Gameplay-Trailer zu dem Sportspiel gab es in diesem Zusammenhang auch zu sehen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"NBA The Run" war bereits im Oktober 2025 angeteasert worden.