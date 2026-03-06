nDreams: Weitere Entlassungen geplant

Die Umstrukturierungen beim britischen Virtual-Reality-Studio nDreams gehen weiter. Neben Entlassungen könnte es demnach bald auch zur Schliessung von zwei internen Studios kommen.

Aber der Reihe nach: nDreams hat bekanntgegeben, dass die internen Studios Near Light und Compass geschlossen werden könnten. Letzteres entstand erst im Februar des vergangenen Jahres. Insgesamt stehen 78 Jobs zur Disposition und betroffen sind neben verschiedenen Abteilungen auch Mitglieder des Führungsteams.

Im Mittelpunkt der künftigen Struktur soll das interne Studio Elevation stehen, in dem etwa 120 Mitarbeiter an bisher nicht angekündigten Projekten arbeiten. Zudem will das Unternehmen eine kleinere Forschungsgruppe behalten, welche sich auf neue XR-Technologien konzentriert.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund schwieriger Marktbedingungen im VR-Bereich. Laut Angaben der Unternehmensführung erschweren wirtschaftliche Rahmenbedingungen den Betrieb der bisherigen Struktur. CEO Tim Gillo erklärt, man habe versucht, Entlassungen zu vermeiden, sehe sich aber mit denn immer noch anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Simultan betont das Unternehmen, weiterhin innovative VR-Spiele und XR-Erfahrungen entwickeln zu wollen. Nun beginnt erstmal ein Konsultationsverfahren mit den betroffenen Mitarbeitern, in dem mögliche Alternativen geprüft werden.

Bereits im September 2024 war es zu einem Stellenabbau bei nDreams gekommen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle nachlesen.

nDreams wurde im August 2006 gegründet und hat zwei Headquarters im Vereinigten Königreich. Bekannt ist man vor allem für VR-Titel wie etwa "Far Cry VR", "Fracked" und "Phantom: Covert Ops".