Sword of the Necromancer: Resurrection terminiert

Grimorio of Games hat einen Releasetermin für "Sword of the Necromancer: Resurrection" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis Januar gedulden.

Demnach ist "Sword of the Necromancer: Resurrection" ab 23. Januar 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein sehenswerter Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Bei "Sword of the Necromancer: Resurrection" handelt es sich um einen Dungeon Crawler aus der Third-Person-Perspektive, in dem wir unsere besiegten Feinde wiederbeleben können, damit sie an unserer Seite kämpfen. Wir verwandeln unsere Feinde mit den verbotenen Kräften des Schwertes des Nekromanten in Verbündete und helfen der Schurkin Tama, die Tiefen des Verlieses zu erreichen, um die Macht zu erlangen, ihre geliebte Priesterin Koko von den Toten zurückzubringen.