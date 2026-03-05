Necrophosis: Full Consciousness erscheint für PS5 und Xbox

PQube arbeitet mit Dragonis Games zusammen, um "Necrophosis: Full Consciousness" für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Diese spezielle Konsolen-Edition bündelt das Basisspiel "Necrophosis" mit dem neuen DLC "Necrophosis: Subconsciousness".

"Necrophosis: Full Consciousness" ist ein Horror-Abenteuer aus der Ich-Perspektive mit fesselnden Rätseln, das euch in eine surreale Welt eintauchen lässt, in der nur der Tod überdauert.

Ihr beginnt als Bewusstsein, gefangen in einer abgemagerten, verfallenden Hülle ohne Erinnerungen. Ihr erkundet groteske Umgebungen, die mit ewigem Verfall schlagezeichnet sind, um Fragmente der Wahrheit zu enträtseln und zu erfahren, warum ihr erwacht seid. Bald steigt eure Reise in die dunkleren Bereiche des Unterbewusstseins hinab, während ihr zur leitenden Hand werdet, die durch dessen schattige Tiefen navigiert, während ihr Echos der Vergangenheit zusammensetzt.

Lange verlassene Götter wurden zum Verrotten zurückgelassen, doch etwas ruft noch immer. Bereitet euch auf eine dunkle Odyssee vor, bei der euch jede beunruhigende Begegnung und jedes Rätsel tiefer in die makabre Welt ziehen wird.

Das Spiel wird auf beiden Plattformen digital erhältlich sein, während die physische PlayStation 5-Edition zusätzlich "The Shore" enthalten wird, eine weitere Veröffentlichung von Dragonis Games, die von der Lovecraft-Mythologie inspiriert ist.