Necrophosis: Full Consciousness: Mai-Termin für die Konsolenfassungen

Publisher PQube und Entwickler Dragonis Games haben einen Erscheinungstermin für die Konsolenumsetzungen von "Necrophosis: Full Consciousness" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis Mai gedulden.

So ist "Necrophosis: Full Consciousness" ab 28. Mai auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den beiden Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Umsetzungen, etwa für Switch 2, sind wohl nicht angedacht.

Schon jetzt bekommen wir einen neuen Release Date Trailer zu "Necrophosis: Full Consciousness" gezeigt. Darin stellt man und fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich die teilweise skurrile Spielwelt vor.

"Necrophosis: Full Consciousness" war im März für die Konsolenwelt vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Necrophosis: Full Consciousness" ist bereits für den PC erhältlich.