Ihr könnt euch im Chaos von "Need for Speed Unbound Volume 3" ins Getümmel stürzen und neue Herausforderungen meistern. Das neue Inhaltsupdate erscheint am 20. Juni 2023 und bietet neue Wege, gemeinsam Herausforderungen zu meistern und XP zu verdienen, um Belohnungen zu erhalten.

Volume 3 ist das zweite einer Reihe von Updates nach der Veröffentlichung und beinhaltet neue Rennen, Playlists, Events sowie tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Dadurch können XP, kosmetische Gegenstände, Anpassungen und neue Wagen wie der DMC Delorean (1981) verdient werden.

In "Need for Speed Unbound Volume 3" tretet ihr gemeinsam in neuen Linkups zu intensiven stuntbasierten Herausforderungen gegen die Zeit an und könnt euch grosse Belohnungen wie den DMC Delorean verdienen. Das Update führt ausserdem den Speed Pass ein, eine neue Möglichkeit, um Belohnungen für das Abschliessen von Herausforderungen und Events in Lakeshore zu erhalten.