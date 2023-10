Need for Spirit Drink & Drive Simulator aus dem Switch Shop entfernt

Den am 15. Oktober erschienene "Need for Spirit Drink & Drive Simulator" sucht man die Tage vergeblich im Nintendo Switch Shop. Statt der Beschreibung des Spiels stösst man dort auf den berühmt-berüchtigten 'Fehler 404'. Das Game wartete zu Launch mit einer Altersfreigabe von drei Jahren und mehr auf, was nun neu bewertet werden muss. Eine Freigabe für Gamer ab 16 Jahren ist für das kontroverse Spiel wahrscheinlich, wenn nicht gar ab 18.

Die Kriterien für die Alterseinstufung sind nämlich klar geregelt und der Konsum von Bewusstseins-ändernden Substanzen, auch wenn in diesem Falle legale, wird normalerweise eher für Erwachsene freigegeben. Umso mehr gilt dies, da es, wie der Name bereits verrät, um Alkohol am Steuer geht. Die Beschreibung von "Need for Spirit Drink & Drive Simulator" lässt sich wie folgt ins Deutsche übersetzen.

Auch wenn das Spiel klarstellt, dass es nicht zu Alkohol am Steuer verleiten will, wird das Game durchaus als kritisch empfunden, wie beispielsweise der folgende Social Medie Post zeigt:

