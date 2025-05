Neon Apex: Beyond the Limit terminiert

Numskull Games hat einen Erscheinungstermin für "Neon Apex: Beyond the Limit" verkündet. Dieser liegt in erfreulich greifbarer Nähe.

Demnach ist "Neon Apex: Beyond the Limit" bereits ab 16. Mai erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.

In "Neon Apex: Beyond the Limit" treten die besten menschlichen Fahrer gegen kybernetisch verbesserte Gegner sowie KI-gesteuerte Androiden in spektakulären Hochgeschwindigkeitsrennen an. Wir wählen und tunen dabei unsere Fahrzeuge - Autos oder Motorräder - individuell, um bei über 300 Kilometern pro Stunde in diversen Spielmodi mit Boost-Management und waghalsigem Driften zu bestehen.

"Neon Apex: Beyond the Limit" war im Dezember 2024 angekündigt worden.