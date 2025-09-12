Neon Inferno verschoben

Publisher Retroware und Entwicklerstudio Zenovia haben "Neon Inferno" nach hinten verlegt. Anstatt wie geplant am 2. Oktober zu erscheinen, geht es nun am 20. November los. Begründet wird der Schritt damit, dass Zertifizierungen auf den verschiedenen Plattformen und die Veröffentlichungen von Retroware abgestimmt werden müssen. So wurde sich gegen einen gestaffelten Release zugunsten eines gleichzeitigen Starts auf PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entschieden. Auch werden die Entwickler die Extra-Zeit für den Feinschliff des 2D-Run-and-Gun- und Arcade-Shooters nutzen. Vorbestellungen der physischen Version sollen auf den digitalen Release folgen.

Über Neon Inferno

"NEON INFERNO ist ein hybrider Side-Scroller und Arcade-Shooter, bei dem die Action sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund stattfindet. Während verfeindete Fraktionen um die Kontrolle über ein dystopisches New York City kämpfen, stürzt du dich als Attentäter der Familie ins Getümmel – einem berüchtigten Verbrechersyndikat, das entschlossen ist, seine Rivalen zu eliminieren und die Schlacht um die Vorherrschaft zu gewinnen. Mit wunderschöner Pixelgrafik und einem stimmungsvollen Soundtrack bietet Neon Inferno ein stilvolles, modernes 2D-Action-Erlebnis mit Cyberpunk-Flair.

WÄHLE DEINEN KILLER

Übernimm die Kontrolle über Angelo Morano oder Mariana Vitti und kämpfe dich durch die Strassen, indem du deine Feinde ausschaltest, abwehrst und zerlegst! Mit zahlreichen Upgrades und Waffenoptionen bist du bestens gerüstet, um diesen stadtweiten Konflikt zu deinen Gunsten zu entscheiden.

SCHIESSE AUS DER NÄHE, ZIELE AUS DER FERNE

Neben der traditionellen Shoot-and-Run-Action kannst du deine Gegner sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund angreifen, ihre Kugeln mit der „Kugelzeit“ zurückwerfen und Fahrzeuge kapern, um deine Ziele zu verfolgen! Wähle deinen Schwierigkeitsgrad oder fordere dich selbst im Arcade-Modus heraus, den du mit nur einem Credit abschliessen musst!

EINE GEMEINSAME OPERATION

Schnapp dir einen Freund und erweitert gemeinsam die Herrschaft der Familie über die Stadt! Mit doppelt so vielen Charakteren und doppelt so viel Feuerkraft sind dem Gemetzel keine Grenzen gesetzt!

ZIELE ERFASST

Stell dich am Ende jeder Mission einer Reihe von widerspenstigen Endgegnern. Jeder Boss ist einzigartig und verfügt über zahlreiche Angriffe und mehrere Phasen, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen werden!"