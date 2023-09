Neptunia: Sisters vs Sisters auch für Switch

Idea Factory International kündigt eine Portierung von "Neptunia: Sisters vs Sisters" für Switch an. Zuvor waren bereits Umsetzungen für Xbox One und Xbox Series X in Aussicht gestellt worden.

Demnach ist "Neptunia: Sisters vs Sisters" im Laufe des kommenden Jahres auch für die aktuellen Konsolen von Microsoft und Nintendo erhältlich. Bisher ist unklar, ob es technische oder inhaltliche Unterschiede zu den Fassungen für die PlayStation-Konsolen geben wird, aber erfahrungsgemäss dürften sich diese, sofern überhaupt vorhanden, in überschaubaren Grenzen halten. Weitere Portierungen des Rollenspiels sind aktuell offenbar nicht angedacht

"Neptunia: Sisters vs Sisters" ist bereits seit 23. Januar für PS4 und PS5 erhältlich.