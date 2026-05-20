Neptunia Unlimited: Opening Movie veröffentlicht

Compile Heart hat mittlerweile das Opening Movie von "Neptunia Unlimited" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

In besagtem Opening Movie zu "Neptunia Unlimited" ist der Titelsong „Yuusei no Singularity“ zu hören, gesungen und getextet von nao, komponiert und arrangiert von YOFFY. Damit werden wir optimal auf den kommenden Teil der renommierten Rollenspielreihe eingestimmt.

Gleichzeitig stellt man uns fast zwei Minuten lang die einzelnen Charaktere aus "Neptunia Unlimited" vor. Einige Impressionen von der Spielwelt werden uns ebenfalls geboten.

"Neptunia Unlimited" erscheint in Japan am 27. August für PS4, PS5, Switch und Switch 2. Europa soll ebenfalls folgen.