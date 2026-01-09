Nested Lands bald im Early Access

Meta Publishing und Entwickler 1M Bits Horde kündigen einen Early Access für "Nested Lands" an. Dieser beginnt sogar schon in diesem Monat.

Die Early-Access-Version von "Nested Lands" bietet demnach eine Reihe von erweiterten Mechaniken, welche auf dem Feedback der Community basieren:

Ein komplexeres Seuchensystem mit mehreren Stufen und taktischen Konsequenzen

Überarbeitete Kampf- und Stealth-Mechaniken

Intelligentere Dorfbewohner, verbesserte Management-Tools und eine klarere Automatisierung

Eine Vielzahl von Verbesserungen in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit in den Bereichen Gebäude, Benutzeroberfläche und Spielfortschritt

Der Early Access von "Nested Lands" beginnt am 23. Januar. Zudem können wir uns im Laufe der kommenden Wochen auf eine überarbeitete Demo freuen. Diese bietet einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, in dem wir einen Teil der Spielwelt vor der Veröffentlichung erkunden können.

Zusätzlich wird uns ein neuer Release Date Trailer zum baldigen Early-Access-Start von "Nested Lands" gezeigt. Darin stimmt man uns fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich mit Gameplay darauf ein.

"Nested Lands" ist für den PC in der Mache, hat aber noch keinen Releasetermin. Nach der Veröffentlichung der Vollversion sollen auch Umsetzungen für Konsolen folgen.