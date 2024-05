Nested Lands: Der Enthüllungstrailer

Meta Publishing, Publisher des erfolgreichen cRPGs "Pathfinder: Wrath of the Righteous", hat "Nested Lands" enthüllt, ein Multiplayer-Survival-Spiel in einer mittelalterlichen Welt, die von einer Seuche heimgesucht wurde. Nested Lands wird von 1M Bits Horde entwickelt und stellt euch vor brutale Herausforderungen, wo die einzigen Optionen Überleben und Durchhalten sind, wenn man nicht auf einem immer weiter anwachsenden Leichenberg enden will.

Meta Publishing veranstaltet diesen Sommer einen Alpha-Test für "Nested Lands". Die erste Closed Alpha ist für einen Zeitraum von drei Wochen angesetzt und beinhaltet die ersten Stunden des Spiels. Wer sich auf der offiziellen Website für die Alpha anmeldet, erhält ein einzigartiges Schwert und Schild. Alle Alpha-Tester bekommen zudem Ende 2024 Zugriff auf die Beta.