Nested Lands: Wonach riecht es hier?

"Nested Lands", das Siedlungsbau-Survival-RPG von META Publishing und 1M Bits Horde, das in einer düsteren Welt voller Pestilenz und Verrückten angesiedelt ist, geht heute auf Steam in den Early Access. Ihr müsst alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden eine Siedlung von Grund auf neu aufbauen und erweitern, sicherstellen, dass die nötigen Hygienestandards eingehalten werden und ihr Dorf vor Plünderern, dem Schwarzen Tod und ihrer eigenen Unfähigkeit beschützen.

"Nested Lands" ist ein mittelalterliches Survival-Aufbau-RPG, das während einer Seuche spielt. Ihr startet mit nichts und müsst ein funktionierendes Dorf aufbauen, Ressourcen sammeln, fiese Ausbrüche der Seuche überstehen und eure Leute vor streunenden Banditen und verseuchten Feinden beschützen. Jede Entscheidung hat Einfluss auf die Zukunft der Siedlung und die Welt passt sich entsprechend an. Und dann ist natürlich noch das Problem der mentalen Gesundheit des Protagonisten und seiner persönlichen Hygiene.

Ihr müsst Medizin horten und infizierte Leichen beseitigen, damit die Seuche nicht euer komplettes Dorf dahinrafft. Ihr müsst eine Reihe blutiger Fähigkeiten perfektionieren, um eure Feinde zu besiegen, darunter Nahkampf, Fernkampf und Angriffe aus dem Hinterhalt. Aber Vorsicht, wer sich nicht um seine persönliche Hygiene kümmert, dessen strenger Körpergeruch kann den Feinden verraten, dass ein Attentäter unter ihnen weilt!

Was kann schon schief gehen?