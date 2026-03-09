NetEase stoppt Finanzierung von Nagoshi Studio

NetEase gibt bekannt, dass man im Mai die Finanzierung des von Toshihiro Nagoshi geleiteten Nagoshi Studios beendet. Damit setzt man seine Strategie zur Reduzierung von Investitionen in die Spieleentwicklung fort.

Laut Bloomberg wurden Mitarbeiter des Studios schon am Freitag über die Entscheidung informiert. Nagoshi versucht bislang erfolglos, neue Geldgeber zu finden. Gespräche mit NetEase über den Umgang mit bereits entwickelten Spielinhalten laufen. Das Studio kann in Zukunft unabhängig weiterarbeiten, muss dafür aber die entsprechenden Kosten selbst tragen.

Nagoshi gründete das Studio im Jahr 2021, nachdem er Sega Sammy verlassen hatte. Der Entwickler gilt unter anderem als Schöpfer der renommierten "Yakuza"-Reihe und zählt zu den bekanntesten Spieleproduzenten Japans. Nagoshi Studio arbeitete zuletzt an seinem ersten Projekt mit dem Namen "Gang of Dragon", welches im vergangenen Dezember mit einem Teaser vorgestellt wurde.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase sinkender Investitionen bei NetEase unter dem CEO William Ding. In den vergangenen Jahren kam es bereits weltweit zu einem Stellenabbau und Studioschliessungen. In Japan schloss der Konzern etwa schon Ende 2024 das Ouka Studio.