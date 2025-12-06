Netflix kauft Warner Bros

Was für eine Nachricht zum Wochenende. Die Streaming-Plattform Netflix hat den Entschluss bekanntgegeben, Warner Bros Discovery zu kaufen. Nicht nur bedeutet das jede Menge beliebter Filmfranchisen, die auf den Streamingdienst übergehen würden, auch gehören die Entwicklerstudios hinter Spielen wie "Mortal Kombat" und "Hogwarts Legacy" dazu.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Nach mehreren Wochen Versteigerung mit involvierten Bietern wie Comcast und Paramount Skydance, ging Netflix für eine Kaufsumme von 82,7 Milliarden siegreich hervor. Netflix kann sich somit die Rechte zu "Game of Thrones", Harry Potter und dem 'DC Universe' sichern und dazu auch Filmklassiker wie "Casablanca" und "Citizen Kane". Auf Videospielseite bedeutet dies NetherRealm Studions ("Mortal Kombat"), Avalanche ("Hogwarts Legacy"), Rocksteady ("Batman: Arkham") und TT Games (Lego). Diese bekannten Universen könnten bald also zusammen mit "Stranger Things" und "Squid Game" unter einem Dach sein. Der Deal muss nämlich, ähnlich wie im Falle von Microsoft und Activision Blizzard, von der zuständigen US-Aufsichtsbehörde bestätigt werden.