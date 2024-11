Netflix löscht Arcane-Plakat

Die zweite Staffel von der Netflix-Serie "Arcane" steht kurz vor dem Finale und somit auch die Geschichte von Jinx und Vi. Ein Plakat für die animierte Serie im "League of Legends"-Universum hat gerade für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach der Kritik daran, dass darin scheinbar künstliche Intelligenz zum Einsatz kam, wurde das Plakat gelöscht.

appreciate you bringing this to our attention. we have a strict stance of no ai for anything relating to arcane cause it's disrespectful to the incredible artists who worked on the show. this image was a mistake and has since been removed. ty again for calling it out