One Piece: Heroines startet im Sommer

Es geht weiter mit „One Piece“. Ein neues Abenteuer rückt die Navigatorin der Strohhutbande in den Mittelpunkt. Diesmal stehen allerdings keine Piratenkämpfe im Fokus, sondern ein überraschend alltägliches Problem.

Während der Hauptanime mit dem Elbaph-Arc seine Geschichte fortsetzt, startet am 5. Juli in Japan das Spin-off „One Piece: Heroines“. Im Mittelpunkt steht Nami mit einer eigenständigen Geschichte, die nicht auf dem Original-Manga von Eiichiro Oda basiert. Ausserdem dürfen sich Fans auf neue Charaktere, zusätzliche Szenen mit Nico Robin und weitere Einblicke in das „One Piece“-Universum freuen.

Produziert wird das Special von Toei Animation, Regie führt Haruka Kamatami. Neue Sprechrollen übernehmen unter anderem Maaya Sakamoto und Takehito Koyasu. Wann und wo das Spin-off international verfügbar sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Für „One Piece“-Fans bleibt 2026 und darüber hinaus ereignisreich. Neben dem laufenden Elbaph-Arc sind bereits weitere Projekte angekündigt – darunter ein LEGO-Special auf Netflix sowie das Anime-Remake „The One Piece“ und die dritte Staffel der Live-Action-Serie, die 2027 erscheinen soll.