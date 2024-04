Never Alone 2 angekündigt

Später dieses Jahres wird es bereits 10 Jahre her sein, dass das Jump-’n’-Run "Never Alone" die Gaming-Welt bereicherte. Das Game brachte uns die Kultur der Iñupiat, die indigene Ureinwohner Alaskas, näher und kam sogar mit "Kisima Ingitchuna (Inŋitchuŋa)" mit einem zusätzlichen, alternativen Titel in einem Inuit-Dialekt. Bald können wir uns auf eine Fortsetzung des Abenteuers für PC freuen, denn der zweite Teil wurde offiziell angeteast:

Entwickelt wird "Never Alone 2" von E-Line Media, mit Humble Games als Publisher im Gepäck. Die aktuelle Ankündigung bezieht sich zwar lediglich auf den PC, die Hoffnungen auf einen Release auf anderen Plattformen in der Zukunft sind jedoch berechtigt. Schliesslich erschien der von der Gaming-Community als sehr positiv bewertete Vorgänger auch auf PS3, PS4, Xbox One, Wii U und über die "Artic Collection" auch auf Nintendo Switch. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht.

Das auch im Online-Koop spielbare Game wird vom Publisher mit folgenden aus dem Englischen übersetzten Worten vorgestellt: