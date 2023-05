Never Grave: The Witch and The Curse angekündigt

Pocket Pair stellt uns heute "Never Grave: The Witch and The Curse" vor. Einen Trailer dazu zeigt man auch.

Hier packt "Never Grave: The Witch and The Curse" fast zwei Minuten lang seinen gesamten Metroidvania-Charme aus. Der Titel ist momentan unterminiert, aber für die Konsolenwelt und den PC in der Mache.

Über Never Grave: The Witch and The Curse

Erkenne gegnerische Angriffe, kämpfe mit Magie und nutze das Terrain, um zu gewinnen. Verliese wie Ruinen und botanische Gärten werden prozedural generiert und verändern sich jedes Mal, wenn du spielst. Ausserdem warten in den Dungeons Hindernisse und Rätsel darauf, den Spielern den Weg zu versperren.