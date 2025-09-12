Neverness to Everness: Japanischer Trailer

Abseits einer knappen Ankündigung bei der diesjährigen gamescom Opening Night Live gab es bisher noch nichts von "Neverness to Everness" zu sehen. Das haben Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio jetzt mit einem neuen japanischen Trailer geändert.

Besagter japanischer Trailer bietet uns über eineinhalb Minuten lang ausführliche Einblicke in "Neverness to Everness". Das Material trägt dabei den Titel "Next Stop: Tokyo".

Hintergrund ist, dass "Neverness to Everness" auf der Tokyo Game Show erstmals spielbar sein wird. Die Messe findet in diesem Jahr vom 25. bis 28. September statt. Vielleicht erfahren wir ja in diesem Zusammenhang auch neue Informationen zu dem Open-World-Titel im Free-To-Play-Format.

"Neverness to Everness" ist für PS5, iOS, Android und den PC in der Mache, hat aber momentan keinen Releasetermin.