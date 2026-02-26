Neverness to Everness hat einen Releasetermin

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio haben den Erscheinungstermin von "Neverness to Everness" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

Konkret wird "Neverness to Everness" ab 29. April erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, iOS, Android und den PC ja schon länger bekannt. Vollständige Cross-Plattform-Unterstützung für sämtliche Versionen wurde übrigens bereits bestätigt. Wie es mit weiteren Umsetzungen des Open-World-Action-Rollenspiels, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, aussieht, ist dagegen noch unklar.

Anfang des Monats war ein ausführlicher Prologue Gameplay Trailer zu "Neverness to Everness" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Neverness to Everness" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August enthüllt worden.