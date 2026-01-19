Neverness to Everness: Co-Ex Test angekündigt

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio haben den sogenannten Co-Ex Test für "Neverness to Everness" angekündigt. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Besagter Co-Ex Test für "Neverness to Everness" wird demnach vom 6. bis 20. Februar stattfinden. Die Storyline des Tests deckt die Episode "“Deal? Deal!”" ab und man bietet ihn auf sämtlichen Plattformen an. Registrierungen dafür sind noch bis zum 23. Januar an dieser Stelle möglich.

Schon jetzt gibt es einen neuen Trailer zu "Neverness to Everness" zu sehen. Dieser trägt den Titel "Bird's Eye View of Hethereau" und stellt uns in erster Linie die Spielwelt genauer vor.

"Neverness to Everness" ist für PS5, iOS, Android und den PC in der Mache, hat aber momentan keinen Releasetermin.