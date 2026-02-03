Neverness to Everness: Umfangreicher Prologue Gameplay Trailer

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio haben den sogenannten Prologue Gameplay Trailer zu "Neverness to Everness" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast 13 Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Neverness to Everness" zu erwarten ist. Dabei bietet man uns eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen. Die musikalische Untermalung ist eher unaufdringlich, passt aber optimal dazu.

Besagter Trailer ist aber auch die perfekte Einstimmung auf den sogenannten Co-Ex Test von "Neverness to Everness", welcher schon in drei Tagen beginnt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Neverness to Everness" ist für PS5, iOS, Android und den PC in der Mache, hat aber momentan keinen Releasetermin.