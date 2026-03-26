Neverness to Everness: Zwei neue Trailer

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio haben gleich zwei neue Trailer zu "Neverness to Everness" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

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So wird uns zunächst der Pre-Order Trailer zu "Neverness to Everness" gezeigt. Dieser bringt uns in fast dreieinhalb Minuten unter anderem die Story näher, aber später folgt auch Gameplay. Der zweite Trailer widmet sich dagegen einem Charakter aus dem Spiel, nämlich Jiuyuan. Insgesamt bekommen wir dadurch einen guten Eindruck, was von dem Open-World-Action-Rollenspiel zu erwarten ist.

Bereits im Februar war der Releasetermin von "Neverness to Everness" bekanntgeworden. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Neverness to Everness" erscheint am 29. April für PS5, iOS, Android und den PC.