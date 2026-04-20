Neverness to Everness: Launchtrailer bereits erschienen

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio haben schon den Launchtrailer zu "Neverness to Everness" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich fast drei Minuten lang auf "Neverness to Everness" eingestimmt. Dies geschieht hauptsächlich mit, teilweise abgedrehten, Story-Sequenzen, aber Gameplay gibt es ebenfalls zu sehen. Ein passender Japano-Soundtrack rundet das Material dabei gekonnt ab.

Bereits im März waren zwei umfangreichere Trailer zu "Neverness to Everness" veröffentlicht worden. Unsere damalige news dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Neverness to Everness" erscheint am 29. April für PS5, iOS, Android und den PC.