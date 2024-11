Neverwinter: As Above, So Below - Return to Pirates' Skyhold

"As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold", "Neverwinters" 30. Erweiterung ist nun für PC, PlayStation und Xbox verfügbar! Das grosse Update für das kostenlos spielbare "Dungeons & Dragons"-MMORPG sendet euch auf eine Reise zurück durch die Zeit, um in Pirates’ Skyhold – eine Abenteuerzone, die ursprünglich beim Start von "Neverwinter" in 2013 eingeführt wurde – neue Quests abzuschliessen.

Abenteurer schliessen sich in Pirates’ Skyhold einer vertrauenswürdigen Crew an und erkunden eine völlig überarbeitete und verbesserte Abenteuerzone, die epische Herausforderungen und eine Vielzahl von Geheimnissen bietet. Neben der Wiedereinführung einer beliebten Abenteuerzone hält die Erweiterung auch die folgenden neuen Inhalte für die Helden der Schwertküste bereit: das Schreckensheiligtum, ein neu aufgelegtes und verbessertes Gewölbe (das dereinst Schreckensgewölbe genannt wurde), brandneue Heldenhafte Begegnungen, Kämpfe gegen besondere Monster, zahlreiche neue Quests, neue Belohnungen und Verbesserungen des Spielkomforts.