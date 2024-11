New Arc Line bald im Early Access

Dreamate gibt bekannt, dass "New Arc Line" bald auf dem PC in den Early Access startet. Demnach geht es sogar noch in diesem Monat los.

Konkret beginnt der Early Access von "New Arc Line" am 26. November. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Bei "New Arc Line" handelt es sich um ein Singeplayer-Rollenspiel, welchess in einem goldenen Zeitalter der Magie und Technologie in einer facettenreichen Welt spielt, die von magischen Wäldern bis hin zu Hinterhöfen und mehr reicht. Wir können gut oder böse sein, wenn wir tödliche Gadgets erfinden oder die arkanen Künste beherrschen. Wir kämpfen, stehlen, finden Feinde und Verbündete, verlieben uns und werden in eine gewaltige Verschwörung verwickelt, was den Lauf der Geschichte beeinflussen kann.

Die Vollversion von "New Arc Line" soll zu einem noch nicht näher spezifizierten Zeitpunkt für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen.