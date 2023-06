New Cycle: Neue Demo und Gameplay-Trailer

Die Entwickler von Core Engage haben heute einen neuen Gameplay-Trailer für ihren anstehenden postapokalyptischen Base-Builder "New Cycle" enthüllt. Nach einer verheerenden Sonneneruption beaufsichtigen die Spieler eine Kolonie von Überlebenden. Ihr Ziel ist es, eine kleine Festung zu einer blühenden Metropole auszubauen und dabei die existenziellen Bedrohungen ihrer Macht und ihres Überlebens zu bewältigen. Zurzeit ist eine Demo auf Steam verfügbar, die zum Steam Next Fest ab dem 19. Juni um eine Vielzahl an Inhalten erweitert wird. Das Spiel geht dieses Jahr auf Steam in den Early Access.

Mit dem neuen Trailer verkündet Core Engage ausserdem die Partnerschaft mit dem Publisher Daedalic Entertainment, um das Spiel einem weltweiten Publikum präsentieren zu können. "New Cycle" reiht sich somit in die eindrucksvolle Liste an Indie-Titeln, die von dem deutschen Publisher veröffentlicht wurden. Dazu zählen "Inkulinati", die "Deponia"-Reihe, "Shadow Tactics: Blades of the Shogun", "Ken Follett's The Pillars of the Earth", "The Long Journey Home", "Barotrauma", "Hidden Deep" und viele mehr.