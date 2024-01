Gameplay Overview zu New Cycle

Wir wissen schon länger, dass "New Cycle" am 18. Januar i den Early Access startet. Entwickler Core Engage und Publisher Daedalic Entertainment haben jetzt als Einstimmung darauf einen ausführlichen Gameplay Overview veröffentlicht.

Hier wird uns fast 13 Minuten lang gezeigt, was "New Cycle" spielerisch so zu bieten hat (und das ist eine ganze Menge). Dabei bleibt auch die epochale Musik im Gedächtnis, welche man sich durchaus auch in einem Rollenspiel vorstellen könnte.

"New Cycle" ist ein Dieselpunk-inspirierter City-Builder mit einem Survival Schwerpunkt, in dem ihr als Anführer einer kleinen Gruppe von Überlebenden, Jahre nach verheerenden Sonnenstürmen versucht, eine neue Heimat für die Menschen zu errichten. Ihr beginnt mit einer einfachen Siedlung, ein paar hungrigen Arbeitern und vielen unerfüllten Bedürfnissen. Mit der Zeit wächst Eure Bevölkerung und damit auch die Herausforderungen für die Kolonie – schwankende Moral, Krankheitsausbrüche, Stromausfälle und ein steigender Bedarf nach Grundressourcen werden Eure Fähigkeiten als Anführer auf die Probe stellen. Es mag viele Fehlschläge geben, aber jeder neue Tag ist eine weitere Chance, das Verlorene wieder aufzubauen und einen sicheren Hafen für deine Menschen zu schaffen.